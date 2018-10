Juventus, contatti avviati per James Rodriguez: regia di Jorge Mendes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per rinforzare il proprio attacco, come spiega la Bild, la Juventus potrebbe pensare a un suo vecchio pallino. James Rodriguez, colombiano che in passato era stato vicino a vestire il bianconero (sarebbe dovuto arrivare in collaborazione con l'Udinese causa blocco degli extracomunitari). Le indiscrezioni, spiegate dalla Bild, parlano di un possibile accordo sulla cifra di 60 milioni di euro grazie ai buoni uffici tra Paratici e Mendes.