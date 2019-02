© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dovrebbe definirsi nel giro di pochi giorni l'approdo alla Juventus di Cristian Romero, centrale argentino del Genoa. Come riporta Tuttosport l'accordo con il Grifone per il difensore c'è già da tempo, ma restano ancora da definire formula e tempistiche del suo approdo a Torino. Per gli ultimi dettagli le due società, si legge sul quotidiano oggi in edicola, le due società si troveranno nei prossimi giorni per fare il punto della situazione. Probabile che Romero trascorra anche la stagione 19/20 in Liguria per poi vestire in pianta stabile la maglia dei Campioni d'Italia nell'estate 2020.