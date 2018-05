Juventus, Cuadrado: "Continuiamo a fare la storia"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esterno offensivo della Juventus Juan Cuadrado ha parlato dopo la vittoria della Coppa Italia ai microfoni di Jtv: “Sono molto contento, ringrazio prima di tutto Dio, perché senza il talento che ci ha dato lui questo non sarebbe stato possibile. - continua il colombiano come riporta Tuttojuve.com - Sono contento per questa squadra, continuiamo a fare la storia, speriamo di festeggiare ancora lo Scudetto".