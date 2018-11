Juventus, Cuadrado: "Obiettivo Triplete. CR7 un esempio per tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juan Guillermo Cuadrado si racconta ai microfoni di Marca. Queste le dichiarazioni più interessanti dell'esterno della Juventus: "Sono molto contento, ormai gioco in Italia da tanti anni e la mia famiglia si trova bene".

Su Cristiano Ronaldo: "Sappiamo tutti che è un grande professionista. Cristiano poi è una persona speciale, ha un grande cuore. Ogni giorno possiamo imparare da lui e dalla sua fame di vittorie. È un privilegio per noi giocare con lui".

Sugli allenamenti speciali di CR7: "Quando arriva al campo trascorre sempre del tempo in palestra, nell'allenamento normale fa tutto come gli altri e poi, alla fine, si allena molto nei tiri in porta, perché è un attaccante e tiene molto a questo aspetto".

Sulle ambizioni della Juventus: "Abbiamo una grande squadra. Dobbiamo restare tranquilli, perché c'è una grande concorrenza. Manteniamo i piedi per terra e lavoriamo ogni giorni per essere competitivi su tutti i fronti. Vogliamo vincere tutto".

Sul ruolo: "Mi trovo bene come esterno d'attacco, ma do il meglio anche quando gioco terzino. Allegri mi chiede sempre la stessa cosa: essere preparato per scendere in campo in ogni momento in qualsiasi posizione. Darò sempre il 100% per la Juventus".

Sul futuro: "Penso solamente alla Juventus e agli obiettivi che dobbiamo raggiungere. Voglio arrivare a marzo ancora in corsa per tutte le competizioni. Poi ci sarà la Copa América, una bella opportunità per vincere qualcosa con la Colombia".