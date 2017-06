Juventus, Cuadrado: "Voglio restare in bianconero fino al 2020"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Cuadrado parla del suo futuro a Medellin, annunciando di voler restare alla Juventus: "Ho rinnovato con la Juve fino al 2020 e con l'aiuto di Dio, resterò lì per tutto questo tempo. Questo è sempre il mio pensiero", ha detto Cuadrado nella conferenza stampa in vista della partita di beneficenza a sostegno della sua fondazione in programma sabato prossimo a Medellin, dove è atteso anche Paul Pogba. A riportarlo è TuttoJuve.