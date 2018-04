Juventus, Cuadrado: "Voltiamo pagina e pensiamo alla prossima gara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Juan Cuadrado ha commentato la sconfitta interna contro il Napoli: "Oggi avevamo preparato la partita in una maniera e alla fine non è stata come volevamo. Il Napoli ci ha costretto a stare più bassi, ora dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima partita. E' tutto nelle nostre mani sapendo che ci sono partita difficili ma non impossibili".

Calendario più difficile il vostro?

"Noi siamo abituati a giocare questo tipo di partite. Dobbiamo iniziare a pensarci da domani e credere che ce la possiamo fare".

Come era stata preparata la partita?

"Il mister l'aveva preparata come una partita per fare danni al Napoli. L'infortunio di Chiellini ci ha costretto al cambio e penso che questo abbia un po' condizionato".

Preparato la gara per il pareggio?

"Noi abbiamo preparato la partita per vincerla. Mentre passavano i minuti era meglio per noi il pari. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima".

Siete stanchi?

"Un po' di stanchezza ci stava perchè abbiamo giocato mercoledì però noi siamo abituati a giocare ogni tre giorni. Oggi c'è stata un po' di stanchezza ma da sabato ricominceremo di nuovo".