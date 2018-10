Juventus, da Mbappé a Pogba: ecco i nomi dei campioni per il futuro

© foto di Imago/Image Sport

Obiettivo campioni affermati in età matura ma non avanzata. Questo è il piano della Juventus che nel prossimo futuro proverà a entrare in corsa per giocatori del livello di Kylian Mbappé, attualmente assolutamente inavvicinabile ma che avvicinandosi al giugno del 2022, data della scadenza del suo contratto, potrà essere attratto da un campionato più 'vero' rispetto a quello francese. Altro riferimento, in termini molto più brevi a livello temporale, potrebbe essere Paul Pogba, che vuole lasciare il Manchester United e che potrebbe tornare in bianconero o in alternativa vestire la maglia del Barcellona. A riferirlo è Tuttosport.