Juventus, dall'Inghilterra: Man United interessato a Douglas Costa

Tutti gli aggiornamenti sul domino delle panchine INTER, SPALLETTI SUL RINNOVO - Nel corso dell'ultima conferenza stampa della stagione, Luciano Spalletti s'è così espresso sulla trattativa per il rinnovo del contratto: "Ce l'ho. Sarebbe successo anche senza il quarto posto. I...

Oggi in TV, il playout di serie B: stasera Entella-Ascoli

Franco Ordine: “Milan, ecco di cosa non si fida l’Uefa”

Barillà presenta "Una storia scritta in panchina": prefazione di Allegri

Italia, primo giorno per Mancini. Bernardeschi lascia il ritiro

Torino, Sirigu-N’Koulou punti fermi ma alla difesa non basta un restyling

Liverpool-Roma, udienza in corso per gli aggressori di Sean Cox

Lago: "Milan out dalle Coppe possibile, ma sarebbe decisione eccessiva"

Azzurri, esami per Zaza e Immobile

Batistuta a Firenze, ma per diventare allenatore: si è iscritto a Coverciano

Aggressione Sean Cox, confermato il fermo per i due tifosi romanisti

Play off B e C: dopo il rinvio le finali si giocheranno lo stesso giorno

Secondo quanto riportato dal Sun , il Manchester United sarebbe pronto a muoversi per Douglas Costa , giocatore che la Juventus riscatterà dal Bayern Monaco nelle prossime settimane. I bianconeri verseranno in totale circa 40 milioni di euro, mentre i Red Devils sarebbero pronti a spingersi fino a 79 milioni di sterline, ovvero più di 85 milioni di euro, pur di strappare il brasiliano alla squadra di Allegri.

