Juventus, dall'Inghilterra: occhi su van Aanholt

Vadim Vasilyev, numero due del Monaco ed esecutivo per le trattative della società monegasca, ha incontrato pochi istanti fa la dirigenza della Juventus a Milano. Tra i nomi emersi negli ultimi giorni sul tavolo tra i due club, quello di Claudio Marchisio che potrebbe andare al Monaco....

Avellino, non solo la Casertana: altri due club di C su Castaldo

Avellino, D'Angelo e Laverone bussano per il prolungamento

Salernitana, le piste per l'attacco: ci sono Tutino, Floriano e Calaiò

Foggia, Nember annuncia: “Stroppa non sarà più il nostro allenatore”

Padova, attesa per oggi la firma di Schiavone

Spezia, Zanetti sempre in pole. Poi Rastelli, Drago e Vivarini

Ascoli a Bricofer per 8 milioni. Calabro possibile allenatore

Avellino, ag. Castaldo: “Presto un faccia a faccia per sbloccare la situazione”

Benevento, Diabaté ai saluti: il Saint-Etienne si muove per il maliano

Pescara, Clemenza e Morosini idee per la trequarti

Lecce-Livorno, sfida tra neopromosse per Di Paola

Palermo, Stellone: "Domani in campo per vincere, senza calcoli"

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy