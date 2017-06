Juventus, dalla Francia: offerta per Aurier. Lui il sostituto di Dani Alves

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serge Aurier primo nome per la corsia destra della Juventus. Secondo quanto riportato da France Football il club bianconero avrebbe individuato nel terzino del Paris Saint Germain il sostituto ideale di Dani Alves e avrebbe anche formulato un'offerta all'ivoriano, che ha anche il passaporto francese. L'accordo non sarebbe distante e lo stesso giocatore, rifiutato il rinnovo col PSG, potrebbe vedere di buon occhio il trasferimento in Italia.