Juventus, dalla Spagna: anche Navas vorrebbe seguire le orme di CR7

Secondo quanto riferito da Don Balon, continuano a spuntare come funghi ex compagni di Cristiano Ronaldo che sarebbe pronti a lasciare il Real Madrid per vestire la maglia della Juventus. L'ultimo è Keylor Navas, portiere chiuso dall'arrivo di Courtois che lo stesso portoghese avrebbe sponsorizzato per l'eventuale approdo in bianconero.