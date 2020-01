Juventus, dalla Spagna: assalto a Rakitic se parte Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano ad arrivare notizie importanti dalla Spagna, relative al mercato della Juventus. Secondo quanto riportato da Sport, dopo l’arrivo di Rodrigo Moreno, il Barcellona sta lavorando anche un uscita e tra i nomi ricorrenti ci sarebbe quello di Ivan Rakitic. L’addio del croato è legata all’uscita di Emre Can dal club bianconero. Se il club di Torino riuscisse a cedere il centrocampista al Borussia Dortmund per almeno 30 milioni, allora avrebbe liquidità sufficiente per acquistare Rakitic. Il club bianconero comunque conta sul fatto che il Barcellona ha bisogno di realizzare almeno 124 milioni dalle cessioni per far quadrare i conti.

Bernardeschi nell’affare? - Si era parlato anche di un inserimento nella trattativa di Federico Bernardeschi. Il Barcellona aveva offerto ai bianconeri 10 milioni di euro pili cartellino di Rakitic, offerta che non era piaciuta alla Vecchia Signora, che vorrebbe almeno altri 10 milioni di parte cash. Per questo motivo al momento quella per Bernardeschi resta un’operazione sconnessa da quella per Rakitic.