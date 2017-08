Juventus, dalla Spagna: Cancelo ha chiesto la cessione al Valencia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joao Cancelo vuole lasciare il Valencia. Come scrive Super Deporte questa mattina, il terzino destro portoghese, che piace da tempo alla Juventus, ha comunicato al club la sua volontà, ovvero quella di partire in questa sessione di mercato. Il suo agente - si legge - sta valutando l'offerta migliore per il suo assistito.