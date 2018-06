Juventus, dall’Inghilterra segnalano il nome di van Aanolth

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato dai media inglesi, la Juventus starebbe monitorando con grande attenzione il profilo del terzino olandese del Crystal Palace e della nazionale olandese Patrick van Aanolth. Le indiscrezioni riportate da The Sun raccontano di come i bianconeri siano alla ricerca di un sostituto del potenziale partente Alex Sandro, ed il giocatore olandese rappresenti una delle opzioni prese in considerazione dal direttore sportivo Fabio Paratici. Tuttavia, la valutazione identificata dal Palace in 20 milioni di sterline complicherebbe non poco una trattativa ancora in potenza.