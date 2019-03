© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' il capitano dell'Ajax Matthijs de Ligt il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il reparto arretrato al termine della stagione. Il ds Fabio Paratici questo fine settimana osserverà da vicino il difensore classe '99 e porterà avanti i contatti per una trattativa affatto semplice vista la concorrenza di Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain.

Inevitabile, con una concorrenza così agguerrita, valutare anche delle alternative. E tra queste, scrive 'Tuttosport', c'è Kostas Manolas, difensore che non ha rinnovato con la Roma e in estate dovrebbe salutare la Capitale: il difensore greco ha nell'attuale contratto una clausola da 36 milioni di euro.