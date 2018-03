Juventus, De Sciglio: "Serviva più pazienza e sfruttare le occasioni avute"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ha parlato così Mattia De Sciglio, terzino della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti bianche sul campo della Spal. "Quando giochi contro queste squadre devi metterti al pari loro, in alcune occasioni ci sono incaponiti troppo a provare a sfondare centralmente. Dovevamo sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. Sapevamo che era una partita difficile, si sono difesi molto bene. Serviva avere più pazienza ed allargare il gioco, ci servirà anche per le prossime partite. Posso solo migliorare stando con giocatori di questo livello. Sono soddisfatto per la mia stagione ma ancora questo è soltanto un punto di partenza, l'annata è ancora lunga. La prossima con il Milan? Cercherò di prepararmi al meglio".