Juventus, deludono le "seconde linee". Bernardeschi, Rabiot e Danilo fanno flop

vedi letture

Il Corriere dello Sport di oggi fa il punto sulle cosiddette seconde linee della Juventus. Allo stato attuale delle cose non si sono rivelate l'arma in più della squadra con alcuni giocatori andati ben al di sotto delle aspettative. Bernardeschi, Rabiot e Khedira non hanno soddisfatto il tecnico nella partita contro il Milan, nonostante l'avversario avesse giocato buona parte della gara in inferiorità numerica. In finale altra delusione data da Danilo, che ha sbagliato anche il rigore, Bernardeschi, ancora una volta molle mentre su Ramsey c'è stato troppo poco tempo a disposizione.