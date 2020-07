Juventus, dopo il 2-1 alla Lazio è quasi fatta: bianconeri campioni d'Italia giovedì?

vedi letture

Il 2-1 rifilato dalla Juventus alla Lazio chiude in via definitiva il discorso Scudetto, ma non ancora in maniera aritmetica. Manca poco, però: la Vecchia Signora può infatti diventare campione d'Italia per la nona volta consecutiva già nella giornata di giovedì. Tutto dipenderà da Inter-Fiorentina: se i nerazzurri non batteranno i viola, i bianconeri potranno infatti festeggiare il tricolore battendo l'Udinese. In caso di successo dell'Inter (o di mancata vittoria della Juve sui friulani) tutto rinviato alla giornata successiva: gli otto punti di vantaggio sulla seconda in classifica consentono comunque di dormire sonni tranquilli.