Juventus, Douglas Costa out per Madrid. Per gli altri qualche speranza

© foto di Insidefoto/Image Sport

È una Juventus costretta a leccarsi le ferite in vista dell’esordio di Champions League contro l’Atletico Madrid. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’infortunio più complesso riguarda Douglas Costa, per cui lo stesso Maurizio Sarri ha ammesso di on avere sensazioni positive. Il timore, in questo caso, è di uno stiramento, almeno a guadare dall’esterno la dinamica del ko. Salterà di certo la sfida di mercoledì e probabilmente anche qualche altra a seguire.

Per Miralem Pjanic, invece, il problema muscolare è stato figlio di un colpo sul muscolo rimediato in settimana che gli ha procurato qualche crampo in più. Contrattura pure per Danilo, che però al momento non desta quasi nessun pensiero. A loro va aggiunto il problema muscolare accusato da Mattia De Sciglio contro il Napoli. Senza contare ovviamente il lungodegente Giorgio Chiellini.