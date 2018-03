Juventus, Dybala a Madrid solo da turista: niente incontro col Real

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'avvistamento di Paulo Dybala a Madrid nella giornata di ieri, aveva fatto partire un tam tam mediatico in riferimento a un possibile incontro tra la Joya e il Real. Secondo La Gazzetta dello Sport però, la visita nella capitale spagnola è stata solo di piacere, con il giocatore che aveva già programmato un tour a gennaio salvo poi dover annullare tutto a causa degli acciacchi atletici e del lavoro in più svolto a Vinovo. L'argentino si è fatto accompagnare dal fratello-agente Mariano e da un gruppo di amici, senza però incrociare nessuno dirigente madridista, che stanno sì seguendo con attenzione il bianconero, ma che al momento sarebbero molto più interessati al possibile ritorno in Spagna di Neymar Jr..