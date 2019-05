© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'ultima partita della stagione giocata contro la Sampdoria, Paulo Dybala ha scritto su Instagram: "La mia quarta stagione in bianconero. Un’altra stagione in cui abbiamo vinto, e in cui ho imparato qualcosa: grazie a tutti i tifosi , sempre vicini. E grazie ai compagni, allo staff, a chi lavora nel club!".