Juventus, Dybala: "Avrei sacrificato lo scudetto per la Champions"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha sottolineato che mai come quest'anno l'obiettivo è la Champions League: "Per me era così già l’anno scorso, per la Champions avrei sacrificato lo scudetto. Ora le aspettative sono cresciute tantissimo ma la mentalità è sempre la stessa: vincere tutto. La vittoria dello scorso anno a Madrid ci ha dato più forza e consapevolezza: la squadra è andata a vincere a Madrid con una cattiveria incredibile. I miei compagni mi hanno raccontato che i giocatori del Real erano in difficoltà, si guardavano tra di loro perché poche volte gli è capitato di prendere tre gol in una situazione del genere. Io penso che quella partita abbia spinto Ronaldo verso la Juventus. Lì ha capito la nostra forza e ha fatto la sua scelta: lui è molto intelligente e vede le cose prima degli altri".