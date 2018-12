Juventus, Dybala: "Il gol mi fa bene. Ottavi? Va bene qualsiasi squadra"

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, dopo il k.o. rimediato sul campo dello Young Boys è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Grazie al Valencia che ha vinto col Manchester United siamo qualificati come primi. Oggi non abbiamo approfittato delle palle gol del primo tempo, sarebbe cambiata la partita. Loro dopo i due gol si sono messi dietro a difendere".

E' il primo gol che segni insieme a CR7 e Mandzukic contemporaneamente. "Non ci faccio caso a queste cose. Io voglio segnare sempre per aiutare la squadra e vincere. Oggi non è servito perché abbiamo perso, ma m'è servito personalmente".

Chi vorresti evitare agli ottavi? "Per vincere la Champions League bisogna giocare con tutti. Va bene qualsiasi squadra".