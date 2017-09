Juventus, Dybala: "Io leader? Ce ne sono già tanti. Ora la Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria contro il Torino, Paulo Dybala ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Sono contento perché per noi è una gara speciale, è importante vincere il derby, oggi lo abbiamo fatto con quattro gol e personalmente sono contento per i due gol. Cerco sempre di migliorare, in ogni allenamento per imparare e poi dare il massimo quando mi tocca giocare. Devo sempre ringraziare l'allenatore e i compagni per la fiducia dentro e fuori dal campo. Io Leader? C'è ne sono già da tanti, io cerco di dare il meglio, poi se mi vedono come leader mi piacere, meglio ancora. Prove di fuga per Juve e Napoli? Il campionato è lungo, mancano ancora tante partite. Olympiacos? Già da domani dobbiamo pensare alla Champions, in casa non possiamo lasciare punti dopo che la prima partita è andata male, dobbiamo dimenticare questi quattro gol e concentrarci su una gara che sarà difficile".