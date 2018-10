© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La giornata di ieri è servita ad allontanare le paure attorno all'infortunio di Paulo Dybala con la maglia dell'Argentina. Il giocatore è rimasto sereno e nel tardo pomeriggio era in viaggio dall’Arabia Saudita verso Torino. Oggi appena arriverà alla Continassa verrà visitato dallo staff medico della Juve per escludere definitivamente ogni problema. Da valutare ma non impossibile una convocazione per la partita di sabato contro il Genoa. Ma si tratta chiaramente di una questione secondaria, anche perché martedì prossimo c’è la partitona a Old Trafford col Manchester United e il giocatore ha comunque disputato due gare con l’Argentina. Un po’ di riposo non gli avrebbe fatto male a prescindere: la cosa più importante per la Juventus è non perdere Dybala. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.