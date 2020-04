Juventus, Dybala racconta: "Io, Sivori e il calzettoni abbassati"

Dal suo isolamento dopo la positività al Coronavirus Paulo Dybala, attaccante della Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa argentina. In particolare la Joya ha parlato anche del paragone con Omar Sivori, leggenda bianconera: “Tutti alla Juve amano Sivori, lo stadio è pieno di sue foto e frasi. Quando sono arrivato a Torino mi trovavo in un albergo del centro con mio fratello e ho avuto modo di conoscere suo figlio. Col passare degli anni, dei gol e delle partite, la gente ha cominciato a paragonarmi a lui per lo stile di gioco. Con Sivori che teneva il calzettoni abbassati come faccio io e non lo sapevo”.