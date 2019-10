© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono state alcune polemiche ieri successive a Lecce-Juventus, soprattutto relative a Paulo Dybala. Alcuni tifosi, evidentemente non di fede bianconera, hanno accusato sui social La Joya di aver simulato un infortunio alla caviglia. L’argentino non ci sta e ha così risposto alle accuse: “Visto che siete in tanti a preoccuparsi dalla mia caviglia, vi invito personalmente a vederla quando volete. Abbracci a tutti”, la replica del bianconero. Purtroppo il tweet repostato dall’attaccante, che conteneva la foto delle condizioni della caviglia, nel frattempo è stato rimossa.