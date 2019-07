Juventus, è fatta per Romero. Martedì le visite mediche

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Medih Demiral, la Juventus sta chiudendo anche per Cristian Romero. Il difensore arriva dal Genoa, dove potrebbe comunque tornare in prestito, e martedì si sottoporrà alle visite mediche. L’argentino ha salutato staff e squadra e non partirà assieme al Genoa per il ritiro in Austria. Lo riporta Sky Sport.