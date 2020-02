vedi letture

Juventus, è già tempo di campionato. Higuain e Bentancur scaldano i motori

E' già tempo di campionato per la Juventus. Archiviata la gara di ieri contro il Milan, Tuttosport si concentra sulla gara contro il Brescia. Maurizio Sarri dovrebbe mischiare le carte, Bentancur e Higuain scalpitano per due maglie da titolari. Szczesny torna tra i pali, Danilo si candida dopo tre settimane ai box per un posto a gara in corsa. Occhio a Rugani, potrebbe giocare al posto di uno dei diffidati Bonucci-De Ligt.