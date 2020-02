vedi letture

Juventus e Lione. Rivali in campo, amici sul mercato: ora anche per il baby Cherki

Un occhio al presente e uno al futuro. A Lione la Juventus ha giocato per l’obiettivo di oggi, la Champions League, ed ha portato avanti i contatti per i campioni bianconeri di domani: Moussa Dembélé, Houssem Aouar e soprattutto Rayan Cherki. Quest’ultimo - sottolinea il Corriere di Torino - fa sempre più gola a Fabio Paratici. Fantasista classe 2003 che ha già esordito in prima squadra ed è stato convocato anche per la partita di ieri sera: per lui la Juve è davvero pronta a far tutto per bruciare la concorrenza e portarlo a Torino, dove potrà crescere tra il settore giovanile bianconero e gli allenamenti in prima squadra. Un po’ come Hamza Rafia, arrivato la scorsa estate alla Juve proprio dal Lione.

Le cifre - Paratici cercherà di fare in modo che la storia si ripeta, magari mettendo sul piatto cifre importanti come quelle per cui Rafia è arrivato a Torino: 400 mila euro e bonus fino a un massimo di 5 milioni oltre al 20% sulla futura rivendita. Dettagli ancora da discutere, di certo c’è che il talentino della Nazionale Under 16 francese ha stregato gli osservatori bianconeri.