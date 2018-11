Juventus e Milan, continua la sfida a distanza per Rabiot

Fonte: Tuttojuve.com

Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995 del PSG, continua ad essere seguito con grande attenzione da Juventus e Milan. Il giocatore è in scadenza con i parigini a fine stagione, e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe sbarcare a Milano già a gennaio, in sostituzione dell'infortunato Biglia. La Juve, comunque, non si lascerà scappare facilmente l'occasione di arrivare a parametro zero ad un giocatore di grande qualità.