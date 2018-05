Juventus, ecco i costi dell'operazione Alvaro Morata

© foto di Federico Gaetano

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'operazione Morata dopo l'incontro avvenuto ieri a Milano tra il centravanti spagnolo e il ds della Juventus Fabio Paratici.

L'idea, per stessa ammissione di Marotta, è molto allettante, ma i contorni economici dell'affare sono decisamente importanti. Il Chelsea ha pagato l'ex Real Madrid 80 milioni di euro e non lo lascerà partire per meno di 60. Inoltre, Morata a Londra ha un contratto valido fino a giugno 2022 da otto milioni di euro netti a stagione.