© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continuano a farsi largo le ipotesi di futuro per Emre Can. La Juventus dovrà vedersela con Manchester City e Borussia Dortmund ma secondo quanto riportato da Tuttosport i bianconeri potrebbero essere in vantaggio: il giocatore gradirebbe infatti un trasferimento in Italia, ma la Vecchia Signora, per convincerlo definitivamente, dovrà pareggiare le eventuali offerte degli inglesi e dei tedeschi.