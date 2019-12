Juventus, esordio in Champions per Muratore: "Notte indimenticabile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista della Juventus Simone Muratore, all'esordio in Champions League, è intervenuto ai microfoni di JTV: "La sensazione ora come ora è un po' difficile dirla, perché sono tante emozioni, tante sensazioni. Sono contento che finalmente sia arrivato anche il mio momento. Sono contentissimo di questo".

Tanti anni di settore giovanile, due brutti infortuni, poi il ritorno in campo ad alti livelli, l'Under 23. E' la chiusura di un cerchio?

"Sì, si può definire così, ho passato tanti anni con la Juventus, anni in cui ho subito infortuni gravi, ho passato mesi difficili, in cui il mio obiettivo era sempre quello di tornare più forte di prima. Questo è un coronamento molto importante, è il sogno che ho da bambino, realizzarlo con questa maglia è qualcosa di speciale".

Cosa ti ha detto il mister? Alzati, vai...

"Sì, ma nel giro di 20 secondi, non ci ho capito niente, mi sono tolto subito i pantaloni e sono andato a scaldarmi velocemente. Anche perchè ci ho messo un attimo a capire che dovevo entrare. Tutti dicevano cose diverse, lo stadio che gridava... mi sono tolto i pantaloni, sono andato a scaldarmi e sono entrato".

Dedichi a qualcuno questo momento speciale della tua carriera?

"Questo momento lo dedico in primis alla mia famiglia, a mio nonno, al mio nipotino, a mia sorella, a tutta la mia famiglia che mi è sempre stata vicina".

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando da piccolino avevi messo la maglia della Juve.

"Tanta, tantissima. Ripeto, sono felicissimo di questo momento, di questo giorno e sarà una serata che non dimenticherò mai".