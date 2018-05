Juventus, fatta per il canterano Moreno. Al Barça 3 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus non vuole fermarsi al settimo scudetto consecutivo e pensa già al futuro. Come riporta Sport, i bianconeri avrebbero intenzione di pagare la clausola rescissoria di 3 milioni di euro per il canterano del Barcellona Pablo Moreno. Classe 2002, Moreno è un attaccante su cui c'è anche l'interesse di diversi club inglesi, ma avrebbe accettato la corte della Vecchia Signora.