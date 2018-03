Juventus, futuro con Allegri. In caso di addio, Inzaghi o Zidane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport in edicola fa il punto sul valzer dei tecnici che potrebbe andare in scena nella prossima stagione. In Serie A ruota tutto attorno a Massimiliano Allegri, col quale la Juventus è convinta di voler andare avanti insieme. Lo scenario contrario, ovvero quello dell'addio, a cosa porterebbe? Allegri piace a PSG, Chelsea, United e Real Madrid. E per la successione? Simone Inzaghi è blindatissimo dalla Lazio e piace. E poi Zinezine Zidane dei Blancos, l'uomo attorno al quale ruota, altrettanto, il futuro Champions della Juventus.