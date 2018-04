Juventus, giornata di contestazione a Vinovo: "Tirate fuori i c..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contestazione a Vinovo tre giorni dopo la sconfitta interna contro il Napoli. Questa mattina fuori il quartier generale della Juventus si sono ritrovate svariate decine di sostenitori bianconeri, appartenenti al gruppo ultras 'Tradizione', per spronare la squadra in vista di questo rush finale: "Tirate fuori i co....", il coro cantato alla squadra.

Come riporta Premium Sport, chiesto anche ai giocatori e al tecnico un faccia a faccia per fare chiarezza sul momento della squadra