Juventus, Godin non passa di moda: l'uruguaiano per l'estate

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non passa di moda, secondo quanto riporta oggi Leggo, il nome di Diego Godin per la Juventus. Il centrale uruguaiano è in scadenza a giugno con l'Atletico Madrid. Nonostante le primavere che avanzano, la Vecchia Signora ha intenzione di puntare sull'obiettivo estivo per l'anno che verrà, quando il suo contratto coi Colchoneros andrà in svincolo.