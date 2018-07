Juventus, Golovin attende i bianconeri: offerta da 25 milioni

© foto di Imago/Image Sport

Aleksandr Golovin aspetta la Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista ha in cima alla lista dei suoi desideri proprio il club bianconero ma non potrà aspettare ancora a lungo, viste le offerte che il CSKA ha ricevuto dalla Premier e dal Monaco. I bianconeri hanno messo sul piatto circa 25 milioni di euro, 20 di parte fissa e il resto in bonus, per un'offerta non troppo distante dalle richieste del club russo.