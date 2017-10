Juventus, Goretzka il preferito per il centrocampo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come si legge sulle pagine di Tuttosport la Juventus segue con interesse Leon Goretzka e Emre Can. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel giugno del 2018, ma i bianconeri sanno di non essere soli nella corsa ai due giocatori. Il talento dello Schalke è in cima alla lista desideri, anche perché su Emre Can si è scatenata una vera e propria asta europea, con United e Chelsea pronte a dare battaglia a suon di milioni.