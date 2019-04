© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Massimiliano Allegri nei prossimi giorni incontrerà Andrea Agnelli per sciogliere gli ultimi dubbi sulla sua permanenza alla Juventus, ma in caso di clamoroso addio, in casa bianconera sono già pronte due idee per l'eventuale sostituzione. La prima porta a Pep Guardiola: un'operazione alla Cristiano Ronaldo suggestiva quanto complicata. La seconda porta a Didier Deschamps: una certezza nella gestione dei campioni oltre che un grande ex juventino. Non appare comunque scontato un eventuale addio dalla Nazionale campione del mondo in carica. Molto più distanti le ipotesi che portano ai nomi di Conte e Simone Inzaghi.