Juventus, Higuain: "Con Buffon rapporto speciale. Meritava i quarti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Higuain, centravanti della Juventus assolutamente decisivo nella doppia sfida di Champions contro il Tottenham, ha parlato così a Closs Continental, media argentino: "Dopo la rete del Tottenham sapevamo cosa sarebbe potuto succedere ma non abbiamo perso il controllo, abbiamo gestito il momento e sfruttato le due palle-gol. Il mio rendimento? Contro l'Udinese abbiamo vinto 6-2 ma io ero rimasto a secco. Buffon mi ha detto: Gonzalo, un numero nove non è fatto solo di gol. Con Gigi ho un rapporto splendido, ha parlato dell'importanza dei valori del gruppo Juventus. Dopo Wembley mi ha dato un forte abbraccio, meritava di andare avanti in Champions".

Sul Mondiale con l'Argentina: "Vorrei esserci, voglio essere convocato e so che solo belle prestazioni aiuteranno Sampaoli nella scelta. In Russia andiamo per vincerlo, è il sogno di tutti. Futuro in Europa o ritorno a casa? Deciderò con mia moglie, al momento l'idea è rimanere qui. La mia vita privata? Mi sono successe cose fuori dal campo che non si possono immaginare, cose assurde, non avete idea... mi hanno aperto gli occhi. Tutti pensano che noi calciatori siamo robot: in realtà succedono cose delicate a noi come a tutti".