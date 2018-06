Juventus, Higuain contropartita tecnica per arrivare a Morata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per conoscere quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain bisognerà aspettare almeno metà luglio, ovvero quando sarà concluso il Mondiale in Russia. Il Pipita infatti è concentrato con la Seleccion e non vuole ascoltare le sirene di mercato. Sulle tracce dell'argentino c'è il Chelsea, club che potrebbe affidare la panchina a Maurizio Sarri, tecnico al quale il Pipita è legatissimo. La Juve, riporta Tuttosport potrebbe usare la carta Higuain per provare l'affondo per Alvaro Morata. Non si può pensare ad uno scambio alla pari vista la differenza di età, ma si può discutere sul conguaglio economico.