Juventus-Higuain, tabù da abbattere e un'abitudine da confermare

© foto di J.M.Colomo

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio al momento negativo di Gonzalo Higuain, certificato anche dalla gara contro il Napoli in cui è rimasto all'asciutto (cosa anomala, visti i precedenti 5 centri in 4 sfide). Non è la prima volta che il Pipita s’inceppa: in campionato l'attaccante della Juventus non segna da 5 partite di fila ma in questa stagione è arrivato anche a 6, tra dicembre e gennaio. Le statistiche, inoltre, dicono che da quando è in Italia ad aprile ha realizzato 10 reti in 18 partite (media di 1,8 a gara) e non ha mai chiuso il mese senza marcature. Quest’anno è ancora a zero e sabato con l’Inter avrà la sua ultima occasione per invertire la tendenza. A San Siro il Pipita ha realizzato 3 gol in A, tutti al Milan, mentre l’anno scorso, tra aprile e maggio, Higuain regalò alla Juventus 5 reti in 9 partite. Allegri si augura che ritrovi quella continuità: gol pesanti per il settimo tricolore consecutivo.