Juventus, Howedes: "Ora servono tre punti contro il Crotone"

Benedikt Howedes è stato intervistato da JTV dopo la gara vibta dalla sua Juventus contro la Sampdoria. Ecco quanto raccolto da Tuttojuve.com:

Sei contento?

"Sono molto contento, è stata una buona giornata per me, per la squadra. Sì, sono molto, molto felice oggi".

La Juventus ha allungato sul Napoli. Oggi non era una gara facile, l'avete preparata molto bene.

"Sì, hai ragione, abbiamo fatto tre gol oggi, due gol di tedeschi, anche Khedira ha fatto un gol ed è perfetto oggi. In classifica abbiamo sei punti di vantaggio, è stata una buona giornata".

Mi racconti il tuo gol, l'emozione del primo gol con la maglia della Juve. Douglas ti ha dato una palla meravigliosa, ma quel tuo tuffo è stato anche liberatorio.

"Douglas fa un bel cross in quella situazione, era molto semplice per fare gol con la testa, molto semplice".

Ora il Crotone per continuare la cavalcata in testa alla classifica. La prossima settimana sarà molto importante.

"Veramente, molto, molto importante vincere questa partita, dopo oggi abbiamo bisogno di tre punti contro il Crotone".

Complimenti per il tuo italiano.

"Grazie".