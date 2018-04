Juventus, Howedes recupera e convince: riscatto non impossibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una delle poche note liete della serata di ieri per la Juventus è stato il pieno recupero di Benedikt Howedes, centrale o terzino tedesco arrivato alla Juve in prestito con diritto/obbligo di riscatto, che sarebbe scattato al raggiungimento delle 25 presenze. Un obbligo che ovviamente non scatterà dunque, la Juve potrebbe decidere di puntarci ancora andando a discutere con lo Schalke 04 di un acquisto a cifre sensibilmente più basse di quelle pattuite. Stando a Tuttosport i buoni rapporti tra bianconeri e tedeschi potrebbero aiutare l'operazione.