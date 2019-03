Juventus, As toglie dal mercato Marcelo: "Vuole restare al Real"

"Marcelo vuole continuare" titola As oggi in edicola, specificando come il terzino brasiliano abbia deciso di restare al Real Madrid, con buona pace della Juventus che lo ha già cercato in estate e che aveva il gradimento dello stesso giocatore, lieto di ricongiungersi a Cristiano Ronaldo. Il ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina delle merengues ha cambiato totalmente lo scenario.