Juventus, i convocati di Allegri: Buffon non recupera

Dopo l'ultimo allenamento settimanale, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha reso nota la lista di convocati per la sfida di domani contro l'Inter di Spalletti. Non c'è Gigi Buffon, che non ha recuperato e quindi non sarà in campo per la sfida tra prima e terza in classifica del massimo campionato italiano. Oltre al capitano, sono fuori dalla lista anche Lichtsteiner e Pjaca:

Portieri: Pinsoglio, Szczesny, Loria.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Rugani.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur.

Attaccanti: Cuadrado, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Bernardeschi.