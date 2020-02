vedi letture

Juventus, i leader a colloquio con Paratici: evitare al minimo le frizioni

Nella giornata di ieri La Stampa ha svelato che lunedì è andata in scena una cena fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico Maurizio Sarri alla quale ha partecipato anche il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici. Una cena che, come riporta La Gazzetta dello Sport, è stata preceduta da un altro incontro: domenica sera Paratici ha visto Giorgio Chiellini e Gigi Buffon per parlare della difficoltà del momento, da cui si deve uscire tutti compatti, e della necessità di ridurre al minimo le frizioni.