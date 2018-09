Juventus, stangata per Douglas Costa: quattro turni di stop

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Douglas Costa è stato squalificato quattro turni dal Giudice Sportivo. E' questa la decisione in merito al brasiliano della Juventus, punito con l'espulsione domenica dopo lo sputo nei riguardi di Federico Di Francesco durante la sfida contro il Sassuolo. L'ex Bayern Monaco, dunque, salterà le sfide contro Frosinone, Bologna, Napoli e Udinese. Tornerà a disposizione di Max Allegri, almeno in campionato, per la gara interna contro il Genoa del prossimo 20 ottobre.